Πανηγυρικό το κλίμα στη Χερσώνα – Οι πρώτες κινήσεις του ουκρανικού στρατού

Πανηγυρικό είναι το κλίμα στη Χερσώνα που πέρασε ξανά υπό Ουκρανικό έλεγχο μετά από οκτώ μήνες ρωσικής κατοχής. Οι κάτοικοι υποδέχτηκαν με ανακούφιση τους ουκρανούς στρατιώτες, ενώ στήθηκε ένα ολονύχτιο γλέντι τόσο στους δρόμους της πόλης όσο και στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Αισθανόμαστε ελεύθεροι, δεν είμαστε σκλάβοι, είμαστε Ουκρανοί», ακούγεται να λέει μια γυναίκα στο συνεργείο του CNN που μπήκε σήμερα Σάββατο στην πόλη μεταδίδοντας εικόνες χαράς με τους πολίτες να βρίσκονται στους δρόμους κρατώντας ουκρανικές σημαίες.

«Όλοι εδώ γιορτάζουν στην πλατεία. Οι άνθρωποι φορούν την ουκρανική σημαία, αγκαλιάζουν τους στρατιώτες, έχουν βγει για να δουν πώς είναι να έχεις ελευθερία», μεταδίδει ο αvταποκριτής του αμερικανικού δικτύου Νικ Ρόμπερτσον.

“This is what liberation looks like, this is what liberation feels like”

