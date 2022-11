ΗΠΑ: Σύγκρουση δύο αεροσκαφών εν πτήσει (βίντεο)

Δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Wings Over Dallas το Σάββατο.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής, αεροπλάνο τύπου P-63 Kingcobra συγκρούεται με ένα γιγαντιαίο Boeing B-17 Flying Fortress.

A clear video showing the moment two planes collided mid-air during an airshow in Dallas this afternoon

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των πιλότων, ενώ είναι άγνωστο πόσα άτομα επέβαιναν στα δύο αεροσκάφη.

⚠️ GRAPHIC VIDEO: A mid-air collision involving two planes near the Dallas Executive Airport, today. The accident took place during the Wings Over Dallas WWII Airshow at 1:25 p.m., according to Dallas Fire-Rescue. A @FOX4 viewer took this video. @FOX4 is working for more details. pic.twitter.com/jdA6Cpb9Ot

— David Sentendrey (@DavidSFOX4) November 12, 2022