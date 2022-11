Ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης και πιο συγκεκριμένα σε πολυσύχναστο πεζόδρομο κοντά στην πλατεία Ταξίμ. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ στο σημείο τη στιγμή της έκρηξης υπήρχε αρκετός κόσμος.

Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό των τοπικών αξιωματούχων που επικαλείται το πρακτορείο Reuters τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του και έντεκα ακόμη έχουν τραυματιστεί.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ενώ έχουν σπεύσει και αρκετά ασθενοφόρα.

Τουρκικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τρομοκρατική επίθεση χωρίς κάτι τέτοιο να επιβεβαιώνεται επισήμως.

An explosion has been reported in Istanbul’s iconic Istiklal street pic.twitter.com/CPrcX2ItRw — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 13, 2022

📹 | #BREAKING: Explosion at #Istanbul‘s iconic Istiklal Street reported. ▪️Police and medical teams are at the scene.

▪️Initial reports say at least 10 are wounded.pic.twitter.com/DVbQ98ZqwZ — EHA News (@eha_news) November 13, 2022

Police cordon off the scene of the explosion in #Istanbul. pic.twitter.com/m0XtxNNa9T — NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2022

(Φωτογραφίες: REUTERS)

