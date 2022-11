Κωνσταντινούπολη: Έκρηξη με οσμή τρομοκρατίας – Στο μικροσκόπιο γυναίκα βομβιστής

Γυναίκα βομβίστη «βλέπουν» οι τουρκικές Αρχές πίσω από την αιματηρή έκρηξη που σημειώθηκε την Κυριακή σε πολυσύχναστο πεζόδρομο κοντά στην πλατεία Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 81 τραυματίστηκαν.

«Θεωρούμε ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση, λόγω της έκρηξης βόμβας που πυροδότησε μια γυναίκα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες», δήλωσε ο Οκτάι σε δημοσιογράφους.

«Οι προσπάθειες να νικήσουν την Τουρκία και τον τουρκικό λαό μέσω τρομοκρατίας θα αποτύχουν σήμερα όπως και στο παρελθόν, όπως θα αποτύχουν ξανά στο μέλλον», είπε νωρίτερα ο Ταγίπ Ερντογάν σε συνέντευξη Τύπου πριν αναχωρήσει για την Ινδονησία προκειμένου να παρευρεθεί στη σύνοδο της G20.

«Ο λαός μας μπορεί να είναι βέβαιος ότι οι ένοχοι πίσω από την επίθεση θα λάβουν την τιμωρία που τους αξίζει», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι αρχικές πληροφορίες υποδηλώνουν ότι «μια γυναίκα έπαιξε ρόλο» στην επίθεση.

Μη επαληθευμένα πλάνα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια γυναίκα να αφήνει μια τσάντα κοντά σε πεζούς, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε η έκρηξη.

Η έκρηξη σημειώθηκε στη λεωφόρο Ιστικλάλ στη συνοικία Μπέγιογλου, στο ευρωπαϊκό τμήμα της τουρκικής μητρόπολης που ήταν γεμάτη, ως συνήθως τα σαββατοκύριακα, από ανθρώπους που ψώνιζαν, από τουρίστες και οικογένειες. Αμέσως, ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν βίντεο που δείχνουν τη στιγμή της έκρηξης. Συντρίμμια εκτοξεύθηκαν στον αέρα, άνθρωποι έπεσαν αιμόφυρτοι στο εδαφος, ενώ δεκάδες άλλοι, σύμφωνα με το BBC, έτρεχαν έντρομοι προς κάθε κατεύθυνση για να σωθούν.

▪️Police and medical teams are at the scene. ▪️Initial reports say at least 10 are wounded. pic.twitter.com/DVbQ98ZqwZ

«Όταν άκουσα την έκρηξη σάστισα, οι άνθρωποι πάγωσαν, κοιτούσαν ο ένας τον άλλον. Τότε, άρχισαν να τρέχουν μακριά. Τι άλλο μπορούσες να κάνεις», δήλωσε ο 45χρονος Μεχμέτ Ακους, εργαζόμενος σε εστιατόριο στην Ιστικλάλ.

«Οι συγγενείς μου με πήραν στο τηλέφωνο. Ξέρουν ότι εργάζομαι στην Ιστικλάλ. Τους διαβεβαίωσα ότι είμαι καλά», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Είμαι συγκλονισμένος και λυπημένος από την είδηση της αποτρόπαιας επίθεσης στην Τουρκία. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, στον Πρόεδρο Ερντογάν και στον τουρκικό λαό. Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή τρομοκρατίας», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την βομβιστική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη, με ανάρτησή του στο Τwitter.

Shocked and saddened by the news of the heinous attack in Türkiye. I wish a speedy recovery to the wounded and offer my sincere condolences to the families of the victims, to President @RTErdogan and to the Turkish people. Greece unequivocally condemns all forms of terrorism.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 13, 2022