G20: Στο νοσοκομείο ο Λαβρόφ, μεταδίδει το AP – Διαψεύδει το ρωσικό ΥΠΕΞ

Σύγχυση δημιουργήθηκε το πρωί της Δευτέρας σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Αρχικά το Associated Press μετέδωσε επικαλούμενο αξιωματούχους της Ινδονησίας ότι ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, μετά την άφιξή του στο Μπαλί για την συνεδρίαση των G20, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πρόβλημα στην καρδιά. O κυβερνήτης του Μπαλί μάλιστα διευκρίνισε ότι ο Λαβρόφ μετέβη στο νοσοκομείο για εξετάσεις και έπειτα αποχώρησε καθώς είναι καλά στην υγεία του.

BREAKING: Russian Foreign Minister Sergey Lavrov taken to the hospital after arriving for the G-20 summit in Bali, Indonesian officials say. https://t.co/F3oUhTsCGf

— The Associated Press (@AP) November 14, 2022