Φιλιππίνες: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από φωτιά σε κατοικημένη περιοχή

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα σε προάστιο της πρωτεύουσας των Φιλιππίνων.

Τα θύματα είναι τέσσερις γυναίκες, ηλικίας 18-50 ετών, και ένα αγοράκι μόλις δύο ετών, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της Μανίλα. Ένας 51χρονος και μία 64χρονη διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

LOOK: A fire breaks out in a residential area at Cadorniga St. Brgy. Bagumbayan North, Navotas City on Monday, Nov. 14.

(📷: Ali Vicoy/ MB)

READ: https://t.co/6cGculK4GF pic.twitter.com/tGLZz4Tscw

— Manila Bulletin News (@manilabulletin) November 14, 2022