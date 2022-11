Καναδάς: Διπλασιάζει τη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία – Επιβάλλει νέες κυρώσεις σε Ρώσους

Η καναδική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι θα διπλασιάσει το ύψος της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία, με την εν λόγω βοήθεια πλέον να ξεπερνά το όριο του ενός δισεκατομμυρίου καναδικών δολαρίων (ή 729 εκατομμυρίων ευρώ).

We continue to stand shoulder to shoulder with Ukrainians, and we’ll keep using every tool at our disposal to support Ukraine and hold Russia accountable. To learn more about these announcements, click here: https://t.co/cWaoNRNDcW

«Αυτή η πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια θα στηρίξει τους Ουκρανούς καθώς συνεχίζουν τον θαρραλέο αγώνα τους ενάντια στην παράνομη εισβολή του προέδρου Πούτιν και αυτές οι νέες κυρώσεις θα ασκήσουν πρόσθετη πίεση σε όσους υποστηρίζουν αυτές τις πολεμικές ενέργειες», ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Καναδό πρωθυπουργό για αυτήν τη νέα χρηματοδότηση.

«Αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η Ουκρανία και ο Καναδάς είναι αληθινοί σύμμαχοι που μοιράζονται κοινές αξίες και έχουν τους ίδιους στόχους […] Μαζί θα νικήσουμε!», έγραψε στο Twitter ο Ουκρανός πρόεδρος.

Thank you @JustinTrudeau & 🇨🇦 people for CAD500 million in defense aid to 🇺🇦. This again proves that 🇺🇦 & 🇨🇦 are true allies who share common values & have the same goals. We’ll always remember the help provided by the fraternal 🇨🇦 in the most difficult times. Together we’ll win!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 14, 2022