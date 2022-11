Είναι επίσημο: Ο παγκόσμιος πληθυσμός έφτασε τα 8 δισεκατομμύρια

Σήμερα, 15 Νοεμβρίου 2022, είναι η ιστορική ημέρα-όροσημο που, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο πληθυσμός της Γης φτάνει και επίσημα τα 8 δισεκατομμύρια.

Ήδη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα στατιστικών Worldometers και το Axios, εδώ και λίγες ώρες οι κάτοικοι του πλανήτη μας έχουν ξεπεράσει τα 8 δισ.

8 billion humans are living on planet Earth — a huge milestone officially being recognized Tuesday by the U.N. https://t.co/C1416WyG0S pic.twitter.com/JaFxNfMUDr

— Axios (@axios) November 14, 2022