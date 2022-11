Ουκρανία: Διπλή πυραυλική επίθεση στο Κίεβο – Καπνοί πάνω από την πόλη

Τουλάχιστον δύο εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο, το μεσημέρι της Τρίτης. Σύμφωνα με τηλεγράφημα του Reuters, καπνός υψώθηκε πάνω από την πόλη.

Ο ανταποκριτής του Reuters στην ουκρανική πρωτεύουσα είπε ότι οι εκρήξεις ακολούθησαν τις ηχητικές προειδοποιήσεις για αεροπορική επιδρομή σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Russian missiles hit civilian building downtown Kyiv. Two of missiles have just flown over our Kyiv School of Economics building. When Russia looses on the battlefield, they attack civilians. P.S. Please support our school bomb shelters program at https://t.co/hGy9Tl623b pic.twitter.com/bLD6B0LYMJ — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) November 15, 2022

Δύο κτίρια κατοικιών χτυπήθηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης στο Κίεβο την Τρίτη, δήλωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο, επικαλούμενος προκαταρκτικές πληροφορίες, έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι γιατροί βρίσκονταν στο σημείο στο κέντρο του Κιέβου και ότι είχαν επίσης καταρριφθεί αρκετοί πύραυλοι.

Οι εκρήξεις αυτές ήρθαν λίγες ώρες αφότου ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε μια ομιλία μέσω βίντεο στους ηγέτες της Ομάδας των 20 που συνεδριάζει στο Μπαλί.

«Η Ρωσία απαντά στην ισχυρή ομιλία του Ζελένσκι στο G20 με μια νέα επίθεση με πυραύλους. Σκέφτεται κανείς σοβαρά ότι το Κρεμλίνο θέλει πραγματικά ειρήνη; Θέλει υπακοή. Αλλά στο τέλος της ημέρας, οι τρομοκράτες χάνουν πάντα», έγραψε στο Twitter ο Αντρίι Γέρμακ, επικεφαλής του προεδρικού επιτελείου.

Russia responds to @ZelenskyyUa‘s powerful speech at #G20 with a new missile attack. Does anyone seriously think that the Kremlin really wants peace? It wants obedience. But at the end of the day, terrorists always lose. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 15, 2022

