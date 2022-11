Ουκρανία: Τοιχογραφίες του Banksy σε ερείπια βομβαρδισμένων κτιρίων

Επτά έργα του πιο διάσημου street artist του κόσμου, του Bansky, βρέθηκαν στην περιφέρεια του Κιέβου. Όπως έγινε γνωστό, ο μυστηριώδης Βρετανός καλλιτέχνης ανέλαβε την πατρότητά τους και -λογικά- με την κίνηση του αυτή θέλησε να δείξει τη στήριξη του στην Ουκρανία.

Η αρχή έγινε με ένα έργο του στην κατά μεγάλο ποσοστό ερειπωμένη από το ρωσικό βομβαρδισμό πόλη Μποροντιάνκα, όπου ο ίδιος ο καλλιτέχνης -αργά το βράδυ της Παρασκευής- ανάρτησε σε λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφία από γκραφίτι που απεικονίζει μια νεαρή γυμνάστρια να εκτελεί μια δύσκολη άσκηση πάνω σε ένα μικρό σωρό από τσιμεντένια ερείπια.

Το έργο έγινε στον τοίχο ενός κτιρίου που καταστράφηκε από βομβαρδισμούς.

Ακολούθησε ένα άλλο έργο, στο οποίο απεικονίζεται ένα μικρό παιδί να ρίχνει κάτω έναν μεγαλόσωμο ενήλικα με μία κίνηση τζούντο.

Είναι γνωστό ότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν είναι λάτρης αυτής της πολεμικής τέχνης και το έργο, σημειολογικώς, παραπέμπει στην ιστορία του Δαυίδ με τον Γολιάθ.

Η ουκρανική τηλεόραση μετέδωσε ρεπορτάζ, με κάτοικους να λένε ότι είδαν ένα βαν να φτάνει στο σημείο, να βγαίνουν τέσσερα άτομα με ειδικές στολές προκειμένου να μοιάζουν με εργάτες και μέσα σε λίγα λεπτά ολοκλήρωσαν την τοιχογραφία.

Σε δηλώσεις της, μία κάτοικος της περιοχής είπε ότι ο επικεφαλής της ομάδας έμοιαζε να είναι περίπου 45 ετών και ζωγράφιζε χρησιμοποιώντας μεμβράνη πολυγράφου, μια τεχνοτροπία που χρησιμοποιεί ο Banksy.

Σύμφωνα με το Reuters, αρκετοί Ουκρανοί πήγαν να δουν το έργο τέχνης, μερικοί από τους οποίους έκαναν μέχρι και 60 χιλιόμετρα οδικώς από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο.

