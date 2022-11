NASA – Artemis 1: Εκτοξεύτηκε η αποστολή με προορισμό τη Σελήνη (βίντεο)

Με επιτυχία εκτοξεύτηκε από το ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλώριντα με προορισμό τη Σελήνη ο πύραυλος SLS της αποστολής Artemis 1 της NASA, σηματοδοτώντας την επιστροφή των ΗΠΑ στη Σελήνη ύστερα από πέντε δεκαετίες.

We are going.

For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9

