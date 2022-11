Κέβιν Σπέισι: Κατηγορίες για άλλα επτά σεξουαλικά αδικήματα

Αντιμέτωπος με επτά νέα σεξουλικά αδικήματα βρίσκεται ο ηθοποιός Κέβιν Σπέισι. Ο 63χρονος σταρ του Χόλιγουντ κατηγορείται από τις βρετανικές αρχές για μια σειρά σεξουαλικών επιθέσεων εναντίον ενός άνδρα οι οποίες φέρονται να τελέστηκαν μεταξύ του 2001 και του 2004. Μάλιστα, ο Σπέισι κατηγορείται ότι σε μία περίπτωση προχώρησε σε σεξουαλική πράξη χωρίς συνέναιση του ατόμου. Οι νέες κατηγορίες προέκυψαν μετά από σχετική έρευνα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με την Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος (CPS).

BREAKING | Kevin Spacey to be charged with seven more sexual offences https://t.co/BjqTKJ4uOW

— The Independent (@Independent) November 16, 2022