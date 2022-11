Νάνσι Πελόζι: Ανακοινώνει σήμερα εάν θα παραμείνει επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή

Είναι πια ξεκάθαρο: Ο έλεγχος της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ περνά στα χέρια των Ρεπουμπλικάνων που ανακτούν μεν την πλειοψηφία των εδρών, πλην όμως όχι με τη μεγάλη διαφορά που θα επιθυμούσαν έναντι των Δημοκρατικών.

«Η μονοκομματική κυριαρχία των Δημοκρατών τελείωσε. Απολύσαμε τη Νάνσι Πελόζι», έγραψε ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή, Κέβιν Μακ Κάρθι, σε ανάρτησή του στο twitter.

Tonight it’s official: One-party Democrat rule is FINISHED. We have fired Nancy Pelosi. pic.twitter.com/nmRxfMpQvu

— Kevin McCarthy (@GOPLeader) November 17, 2022