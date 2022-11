Ινδονησία: Σεισμός 5,6 Ρίχτερ έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Τζακάρτα

Σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών Ρίχτερ έγινε αισθητός σήμερα για διάστημα αρκετών δευτερολέπτων στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας Τζακάρτα.

Όπως ανακοινώθηκε από την ινδονησιακή υπηρεσία μετεωρολογίας και γεωφυσικής BMKG, το επίκεντρο της δόνησης βρίσκεται στη στεριά, στη Σιαντζούρ της Δυτικής Ιάβας.

#Earthquake (#gempa) possibly felt 49 sec ago in #Indonesia. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/LBaVNdVFgz

🌐https://t.co/AXvOM7qtuH

🖥https://t.co/wPtMW5w1CT

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/NKVXnD4mJG

— EMSC (@LastQuake) November 21, 2022