Kίνα: Σοβαρά επεισόδια στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής iPhone

Εκτεταμένα επεισόδια ξέσπασαν σήμερα στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής iPhone στην Κίνα.

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν πλήθος εργαζόμενων να διαδηλώνει σε δρόμο και ορισμένους από αυτούς να έρχονται αντιμέτωποι με ανθρώπους της ασφάλειας που φορούν ολόσωμες λευκές προστατευτικές στολές και άλλους αστυνομικούς με εξαρτύσεις μονάδων αντιμετώπισης ταραχών.

Riot in Foxconn factory that makes @Apple products. Workers Confront with the Chinese Communist police with fire extinguishers!

Ορισμένοι από τους διαδηλωτές, που κράδαιναν ρόπαλα, χτύπαγαν κάμερες του συστήματος επιτήρησης και παράθυρα σε ένα από τα κτίρια του εργοστασίου.

Σε ορισμένα από τα βίντεο, εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για τη μεταχείριση που αντιμετωπίζουν: για τις εργασιακές συνθήκες, για το κακής ποιότητας φαγητό που τους παρέχεται ή ακόμη για το ότι δεν πληρώθηκαν μπόνους που τους είχαν υποσχεθεί.

More riots broken out at Foxconn factory in communist #china‘s Zhengzhou. Violence clashes escalated by both CCP & chinese rioters, tear gas grenades were fired as chinese rioters returned hostiles w/ fire distinguisher. pic.twitter.com/5OU7dXAiiE

