Συναγερμός στην Ιερουσαλήμ: Δύο εκρήξεις κοντά σε σταθμούς λεωφορείων

Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν το πρωί της Τετάρτης στην Ιερουσαλήμ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν τουλάχιστον άλλοι 17.

Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε στον κεντρικό σταθμό λεωφορείων που βρίσκεται στη συνοικία Ραμότ, κοντά στην είσοδο της Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία και τον στρατό του Ισραήλ, θεωρείται ότι προκλήθηκε από βόμβα που είχε τοποθετηθεί μέσα σε τσάντα κοντά σε λεωφορείο, το οποίο υπέστη ζημιές.

Άλλες πληροφορίες από μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για «παγιδευμένη» με εκρηκτικό μηχανισμό μοτοσικλέτα.

Περίπου τριάντα λεπτά αργότερα, σημειώθηκε και δεύτερη έκρηξη κοντά σε στάση λεωφορείου, σε κυκλοφοριακό κόμβο στη βόρεια Ιερουσαλήμ.

A report of a second explosion in Ramot neighbourhood in Jerusalem is reported. Background of this explosion is unclear for now. It may be an unattended bag, removed/ exploded by the police. No casualties. pic.twitter.com/jpJVeDI6pb

— Avital Leibovich (@AvitalLeibovich) November 23, 2022