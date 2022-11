Η Ουκρανία κατέρριψε 51 από τους 67 ρωσικούς πυραύλους – Ομιλία Ζελένσκι στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Το νέο μπαράζ ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας άφησε πίσω του τουλάχιστον επτά νεκρούς και μεγάλα προβλήματα στις υποδομές της χώρας – επί ώρα τόσο το Κίεβο όσο και πολλές ακόμα πόλεις ανά την ουκρανική επικράτεια παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν 51 από τους 67 ρωσικούς πυραύλους Κρουζ που εκτοξεύτηκαν την Τετάρτη, δήλωσε ο ανώτατος στρατηγός της Ουκρανίας.

Ο γενικός διοικητής, Βαλερί Ζαλουζνί, με ανάρτησή του στο Telegram, είπε ότι 30 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν εναντίον της πρωτεύουσας Κιέβου, προσθέτοντας ότι 20 καταρρίφθηκαν.

This is #Kyiv aftermath today. 34 injured. 5 of them children. It’s hard to breathe. But #russia don’t get your hopes up. No Ukrainian will stop fighting pic.twitter.com/DexeHwyauI

