Μενέντεζ για τουρκικές επιθέσεις σε Συρία, Ιράκ: «Αυτές δεν είναι ενέργειες συμμάχου»

«Αυτές δεν είναι ενέργειες συμμάχου», τονίζει σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Μενέντεζ, αναφορικά με τις επιθέσεις της Τουρκίας σε Συρία και Ιράκ.

Ο ίδιος σημειώνει ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις απειλούν να υπονομεύσουν τη μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Turkey’s airstrikes in Iraq & Syria, including against US partner forces in the SDF, have already killed civilians & destroyed critical civilian infrastructure while threatening to undermine the fight against ISIS. These are not the actions of an ally. https://t.co/WujskZdfkr

