Πόλεμος στην Ουκρανία: Γιατί όλοι θέλουν την Κινμπούρν

Αφού υποχρέωσαν τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις σε υποχώρηση από την πόλη της Χερσώνας πριν από δύο εβδομάδες, οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις πολεμούν τώρα τους Ρώσους στα νησιά και στους βάλτους στα νοτιοδυτικά, επιχειρώντας να τους απωθήσουν από τη στρατηγικής σημασίας χερσόνησο στις εκβολές του Δνείπερου ποταμού στη Μαύρη Θάλασσα.

Οι μάχες είναι εντονότερες στη χερσόνησο Κινμπούρν, στην ανατολική όχθη του Δνείπερου, σύμφωνα με ανακοινωθέν των ουκρανικών δυνάμεων την Τρίτη. Οσοι τουρίστες έχουν επισκεφθεί τη στενή λωρίδα γης βεβαιώνουν το σπάνιο φυσικό κάλλος της. Η μικρή αυτή χερσόνησος, όμως, ίσως αποδειχθεί κρίσιμη για την επόμενη φάση του πολέμου κατά των ρωσικών δυνάμεων.

Η Ρωσία κατέλαβε τη χερσόνησο τον Ιούνιο, σε μία από τις τελευταίες προελάσεις του ρωσικού στρατού στον Νότο, προτού η ορμή αυτή ανακοπεί χάρη στην επίμονη και εντατική ουκρανική αντεπίθεση. Πριν από δύο εβδομάδες το Κρεμλίνο διέταξε την υποχώρηση του ρωσικού στρατού από την πόλη της Χερσώνας, στη δυτική όχθη του Δνείπερου ποταμού. Στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν, όμως, ότι οι Ρώσοι θα πολεμήσουν σκληρά προκειμένου να διατηρήσουν τον έλεγχο της χερσονήσου Κινμπούρν.

Τα λιμάνια

Ο έλεγχος της χερσονήσου επιτρέπει στη Ρωσία να προβάλλει την ισχύ της νοτιότερα στη Μαύρη Θάλασσα, να ελέγχει την πρόσβαση στα λιμάνια του Μικολάιφ και της Χερσώνας αλλά και να προστατεύει τα στρατεύματά της στην Κριμαία, που στρατοπεδεύουν στην προσαρτηθείσα περιοχή από το 2014. Εάν η Ουκρανία ανακτήσει τη χερσόνησο Κινμπούρν θα έχει τη δυνατότητα να απειλήσει τις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού από τη βόρεια Κριμαία, οι οποίες θα βρεθούν εντός βεληνεκούς των ουκρανικών βλημάτων και πυραύλων.

Οι ρωσικές δυνάμεις στην Κινμπούρν έχουν αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να πλήττουν με πυραύλους την πόλη της Οδησσού, σε απόσταση 55 χλμ. στα δυτικά. Το ρωσικό πυροβολικό μπορεί από εκεί να χτυπάει επίσης την πόλη Μικολάιφ, στα βορειοανατολικά, σύμφωνα με το ινστιτούτο αμυντικών αναλύσεων Institute for the Study of War. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι εάν η Ουκρανία καταλάβει τη μικρή χερσόνησο θα είναι σε θέση να υπερφαλαγγίσει τις ρωσικές θέσεις, που δεν θα έχουν ολοκληρώσει τα οχυρωματικά έργα τους ανατολικά του Δνείπερου.

«Το συγκεκριμένο μικρό κομμάτι αμμώδους γης έχει αποκτήσει τεράστια σημασία καθώς αποτελεί πραγματική πύλη προς τον ποταμό Μπουγκ, τον Δνείπερο και τη Μαύρη Θάλασσα», λέει ο καθηγητής Ουκρανικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, Ρόρι Φίνιν.

Ο έλεγχος της περιοχής στις εκβολές του Δνείπερου μπορεί να διακόψει τον ανεφοδιασμό του ρωσικού στρατού και να οδηγήσει σε ανακατάληψη της Κριμαίας.

Ρώσοι μπλόγκερ υποστηρίζουν τις τελευταίες ημέρες ότι ο ρωσικός στρατός έχει αποκρούσει τις επιθέσεις των Ουκρανών στην Κινμπούρν. Η εκπρόσωπος Τύπου της στρατιωτικής διοίκησης της Νότιας Ουκρανίας Νατάλια Γκιμένιουκ είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους μετά την ανακατάληψη της Χερσώνας ότι η χερσόνησος Κινμπούρν ήταν ο επόμενος στόχος του στρατού του Κιέβου.

Το νότιο άκρο της χερσονήσου, περικυκλωμένο από νερά, έχει πλάτος λίγων δεκάδων μέτρων. Επισκέπτες της περιοχής κάνουν λόγο για τα μαγευτικά ηλιοβασιλέματα και την πλούσια πανίδα, που περιλαμβάνει μέχρι και φλαμίνγκο. Βαλτώδες δάσος της χερσονήσου έχει πάρει το όνομα του Ηροδότου, ο οποίος περιέγραψε πρώτος την ομορφιά των εκβολών του Δνείπερου.

Κατά τη διάρκεια της Κριμαϊκού πολέμου το 1855, οι στόλοι της Βρετανίας και της Γαλλίας κατέστρεψαν ρωσικό οχυρό στη χερσόνησο Κινμπούρν, ενώ σκληρές μάχες διεξήχθησαν εκεί το 1787 κατά τη διάρκεια του Ρωσο-τουρκικού πολέμου, που οδήγησε στην εδραίωση της ρωσικής κυριαρχίας στις βόρειες ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Επισφαλής η θέση των Ρώσων

Ο καθηγητής Φίνιν υποστηρίζει ότι οι μάχες των τελευταίων ημερών στην Κινμπούρν αποδεικνύουν ότι η ρωσική υποχώρηση από τη Χερσώνα έχει καταστήσει επισφαλή τη θέση των Ρώσων στην Κριμαία. «Αν οι Ουκρανοί καταφέρουν να ανακτήσουν τη μικρή χερσόνησο θα μπορούν να ελπίζουν σε ήττα της Ρωσίας», λέει ο καθηγητής του Κέμπριτζ.

Στα τέλη Οκτωβρίου, ρωσικά ΜΜΕ έδειχναν εικόνες οχυρωματικών έργων που ετοιμάζονταν από τον ρωσικό στρατό για την υπεράσπιση της Κινμπούρν. Λίγες ημέρες αργότερα, όμως, βίντεο που κυκλοφόρησε στο Διαδίκτυο έδειχνε το μοναδικό μάχιμο πλοίο αμφίβιων αποστολών της Ουκρανίας να βομβαρδίζει με ρουκέτες τις ρωσικές θέσεις στις εκβολές του Δνείπερου.