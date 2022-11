Ρωσία: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο – Τέσσερις νεκροί

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κριμσκ, στη νότια Ρωσία, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα τις τοπικές αρχές και την εισαγγελία.

Το TASS ανέφερε ότι μεταξύ των τεσσάρων νεκρών περιλαμβάνεται και ο ένοπλος που άνοιξε πυρ.

Στο σημείο του συμβάντος στάλθηκαν τοπικοί εισαγγελείς για να ξεκινήσουν έρευνα.

‼️ In the town of Krymsk, Krasnodar region of Russia, an unidentified man has opened fire in the street. Videos of the shooting have been shared on social media.https://t.co/rni5Ysd60u

— Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) November 24, 2022