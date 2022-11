Ουκρανία: Βυθισμένο στο σκοτάδι το Κίεβο – Μάχη με το κρύο και την έλλειψη νερού

«Ημέρα 2 του πιο πρόσφατου μπλακ άουτ στο Κίεβο. Ημέρα 274 του πολέμου. Δεν υπάρχει ρεύμα, θέρμανση, νερό. Η εξωτερική θερμοκρασία είναι σχεδόν μηδενική. Το διαμέρισμα είναι ακόμα ζεστό από τις προηγούμενες μέρες. Θα δούμε πόσο θα κρατήσει. Έχουμε κουβέρτες, υπνόσακους, ζεστά ρούχα. Δεν ανησυχώ πολύ για τη θέρμανση έως ότου η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους -10 C. Αλλά το νερό είναι ένα άλλο θέμα. Το πρόβλημα είναι οι τουαλέτες. Έχουμε αποθηκεύσει περίπου 100 λίτρα νερό».

Σε μια ανάρτηση στο Twitter, ο καθηγητής Οικονομίας και σύμβουλος του Ζελένσκι, Τιμόφιι Μιλοβάνοβ, με εξόχως αποκαλυπτικό τρόπο, παρουσιάζει το πώς βιώνει την κατάσταση με τις διακοπές ρεύματος και νερού ο μέσος Ουκρανός μετά τα συνεχή πυραυλικά πλήγματα της Ρωσίας που έχουν φέρει στα όριά τους τις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Good morning. Day 2 of the most recent Kyiv blackout. Day 274 of the war. There is no electricity, no heating, no water. Outside temperature is around freezing. The apartment is still warm from the previous days. We will see how long it lasts. We have blankets, sleeping bags, 1/ pic.twitter.com/wRmud44Nry

— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) November 24, 2022