Κίνα: Σάλος με τη βίαιη σύλληψη ρεπόρτερ του BBC – «Έγινε για το καλό του»

Eν μέσω πρωτοφανών διαδηλώσεων στην Κίνα κατά της πολιτικής «zero COVID», σάλο έχει προκαλέσει η βίαιη σύλληψη ενός δημοσιογράφου του BBC στη Σαγκάη.

Ο έμπειρος δημοσιογράφος και βιντεορεπόρτερ Εντ Λόρενς βρισκόταν στη Σαγκάη και κατέγραφε τις διαδηλώσεις, ενώ παράλληλα έγραφε και στο Twitter για όσα εκτυλίσσονταν.

«Είμαι στο σημείο της χτεσινής μεγαλειώδους διαδήλωσους κατά του zero COVID στη Σαγκάη. Πολλοί άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί και παρακολουθούν σιωπηλά. Ένας άντρας με πλησίασε να μου πει ότι κατασχέθηκαν τα λουλούδια του από την αστυνομία. Αμέσως, ήρθαν δύο αστυνομικοί να ακούσουν τη συζήτησή μας», έγραφε μεταξύ άλλων στα tweets του.

I’m at the scene of last night’s extraordinary anti Covid-zero protest in Shanghai. Many people are gathered here quietly watching. Lots of cops. Two girls laid flowers which were promptly removed by police. One man drove past with middle finger up at police. #shanghai

— Edward Lawrence (@EP_Lawrence) November 27, 2022