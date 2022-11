Ευρωπαϊκή πρόταση για σύσταση ειδικού δικαστηρίου για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Τη σύσταση ενός ειδικού δικαστηρίου για τη διερεύνηση και τη δίωξη ενδεχόμενων εγκλημάτων πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία θα επιδιώξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την υποστήριξη του ΟΗΕ.

«Είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να εργαζόμαστε με τη διεθνή κοινότητα για να επιτύχουμε την ευρύτερη δυνατή διεθνή υποστήριξη γι’ αυτό το ειδικό δικαστήριο», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της.

«Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έφερε θάνατο, καταστροφή και ανείπωτα δεινά», σημείωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφερόμενη χαρακτηριστικά στην «φρίκη της Μπούτσα».

«Υπολογίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 20.000 άμαχοι και 100.000 Ουκρανοί στρατιωτικοί. Πρώτον, η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τα φρικτά εγκλήματά της, συμπεριλαμβανομένου του εγκλήματος της επίθεσης εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους», υπογράμμισε.

Russia must pay for its horrific crimes.

We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.

With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/vaI7dqda74

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 30, 2022