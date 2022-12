Βραζιλία: Εκατοντάδες εγκλωβισμένοι από τις πλημμύρες στη Σάντα Καταρίνα

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών προκάλεσαν καταστροφικές πλημμύρες στη νότια Βραζιλία, όπου διασώστες έσπευσαν στην πολιτεία Σάντα Καταρίνα για να απομακρύνουν εκατοντάδες κατοίκους που είχαν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους.

Σε βίντεο από την Πολιτική Προστασία της πολιτείας καταγράφονται επιχειρήσεις απεγκλωβισμού με ελικόπτερα, αφού πολλά σπίτια παραμένουν «βυθισμένα» στα λασπόνερα. Περισσότεροι από 880 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια από τις πλημμυρισμένες περιοχές, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Another Video -The images of #Biguaçu,in #SantaCatarina,are impressive.Municipality in the region of #Florianópolis is taken by the waters and that in some points they exceed one meter in the streets.

#Brazil #flood #flooding #news

TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/anmxTr99MJ pic.twitter.com/voHnvFt7GE

— Top Disaster (@Top_Disaster) December 1, 2022