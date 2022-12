Ιράν: Καταργείται η αστυνομία ηθών στη σκιά των διαδηλώσεων

Ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν Μοχαμάντ Τζαφάρ Μονταζερί ανακοίνωσε την κατάργηση της «αστυνομίας ηθών» από τις αρμόδιες αρχές, μετέδωσε το πρακτορείο Isna.

#UPDATE Iran has scrapped its morality police units after more than two months of protests triggered by the arrest of Mahsa Amini for allegedly violating the country’s strict female dress code, local media say. pic.twitter.com/lXXN6Gg3OE

