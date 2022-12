Iνδονησία: Εξερράγη το ηφαίστειο Σεμερού – Εντυπωσιακές εικόνες

Εξερράγη το ηφαίστειο Σεμερού στη Δυτική Ιάβα της Ινδονησίας, εκλύοντας ένα νέφος τέφρας που έχει φθάσει σε ύψος 15 χιλιομέτρων.

Με το που εισήλθε το ηφαίστειο σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας, οι αρχές αύξησαν στο μέγιστο το επίπεδο συναγερμού στο ανατολικό τμήμα του νησιού Ιάβα και προχώρησαν στην απομάκρυνση σχεδόν 2.000 ανθρώπων.

On the island of #Java in #Indonesia, the volcano #Semeru has erupted. Authorities issued a warning about the danger of the maximum level. pic.twitter.com/DBRgl5Ixmd

