ΗΠΑ: Σκύλος εντοπίστηκε μέσα σε χειραποσκευή σε αεροδρόμιο του Ουισκόνσιν

Οι χειριστές μηχανήματος ελέγχου αποσκευών σε αεροδρόμιο των ΗΠΑ έμειναν με το στόμα ανοικτό βλέποντας στην οθόνη τους ότι ένα σακίδιο πλάτης επιβάτη περιείχε έναν ζωντανό σκύλο, κουλουριασμένο αλλά ασφαλή.

Όπως αποκάλυψε σε ανάρτησή της η Αρχή Ασφάλειας Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών, εντοπίστηκε μέσα στο σακίδιο ένας σκύλος που είχε… ξεχαστεί από τον ιδιοκτήτη του μέσα, χωρίς ευτυχώς να πάθει κάτι.

Ο σκύλος εξήλθε με πειθαρχία από το σακίδιο, χωρίς περαιτέρω προβλήματα, ενώ έγιναν συστάσεις στον ιδιοκτήτη του από τις αρχές του αεροδρομίου του Μάντισον, στην πολιτεία του Ουισκόνσιν.

A dog was accidentally sent through the X-ray @MSN_Airport this week. When traveling with any animal, notify your airline & know their rules. At the checkpoint, remove your pet from the bag and send all items, including the empty carrier, to be screened in the machine. (1/2) pic.twitter.com/JLOStCDsir

— TSA_GreatLakes (@TSA_GreatLakes) December 6, 2022