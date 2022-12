Απίστευτη καταγγελία για Twitter: Ο Μασκ έβαλε κρεβάτια στα κεντρικά γραφεία για να κοιμούνται οι εργαζόμενοι

Έρευνα κατά του Twitter πραγματοποιούν οι αρχές του Σαν Φρανσίσκο έπειτα από καταγγελία ότι χώροι στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μετατράπηκαν σε υπνοδωμάτια.

«Υπάρχουν μικρά υπνοδωμάτια με περίπου τέσσερα έως οκτώ κρεβάτια ανά όροφο, ξέστρωτα στρώματα, αδιάφορες κουρτίνες και τεράστιες οθόνες για τηλεδιασκέψεις», κατήγγειλαν εργαζόμενοι στο Forbes.

«Δεν υπήρξε καμία συζήτηση. Τα κρεβάτια απλά εμφανίστηκαν. Πρόκειται για άλλη μία ένδειξη έλλειψης σεβασμού», αναφέρουν στην καταγγελία τους.

Η εφημερίδα San Fransisco Chronicle αναφέρει ότι η εταιρεία δεν έχει πάρει άδεια για να μετατρέψει μέρος του κτιρίου για κατοίκηση.

Σε κάθε περίπτωση, το τμήμα επιθεώρησης κτιρίων του Σαν Φρανσίσκο δήλωσε ότι ερευνά το ζήτημα και σκοπεύει να κάνει επιθεώρηση στα κεντρικά γραφεία της Twitter. Μάλιστα, θα υπάρξουν συνέπειες αν διαπιστωθεί ότι η καταγγελία ευσταθεί.

«Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το κτίριο χρησιμοποιείται όπως πρέπει. Υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις για κτίρια κατοικιών, ειδικά για τη βραχυπρόθεσμη διαμονή. Οι απατήσεις αυτές υπάρχουν για να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια οι χώροι», δήλωσε εκπρόσωπος του συγκεκριμένου τμήματος, προσθέτοντας ότι «κανένας δεν είναι υπεράνω νόμου».

Oι αλλαγές αυτές φέρεται να είναι μέρος του σχεδίου του Έλον Μασκ για ένα «σκληροπυρηνικό Twitter», καθώς ο νέος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας έχει απαιτήσει οι εργαζόμενοί του να αφιερώσουν υπερωρίες και να δουλεύουν εντατικά, αφού βέβαια απέλυσε σχεδόν το μισό από το προσωπικό του.

Ο ίδιος ο Μασκ δεν διέψευσε ακριβώς την καταγγελία, επέκρινε όμως τις αρχές του Σαν Φρανσίσκο.

«Η πόλη του Σαν Φρανσίσκο επιτίθεται σε εταιρείες που παρέχουν κρεβάτια για κουρασμένους εργαζόμενους, αντί να προσπαθεί να προστατέψει τα παιδιά από τη φαιντανύλη. Ωραίες προτεραιότητες έχετε», έγραψε ο ιδιοκτήτης του Twitter, αναφερόμενος σε ένα περιστατικό που μωρό κατανάλωσε υπερβολική δόση ναρκωτικών που βρήκε σε παιδική χαρά.

So city of SF attacks companies providing beds for tired employees instead of making sure kids are safe from fentanyl. Where are your priorities @LondonBreed!?https://t.co/M7QJWP7u0N

— Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2022