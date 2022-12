Σίτκι Αγιάν: Ο συμμαθητής του Ερντογάν που μπήκε στο στόχαστρο των ΗΠΑ

Στις 22 Μαρτίου 2021, μερικοί από τους πιο επικίνδυνους ανθρώπους στον κόσμο έφτασαν στο ιστορικό παραθαλάσσιο ξενοδοχείο Summerland της Βηρυτού – όχι για διακοπές, αλλά για συνομιλίες με την Τουρκία, αναφέρει δημοσίευμα της ιστοσελίδας Politico.

A Turkish energy magnate with ties to President Recep Tayyip Erdoğan has played a central role in helping Iran finance its terror proxies, a POLITICO investigation has found.

Despite evidence of the Turk’s links with Iran, the US has not sanctioned him.https://t.co/jVWrW4VnQN

