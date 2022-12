Στη ζώνη Σένγκεν από 1η Ιανουαρίου η Κροατία – Εκτός Ρουμανία και Βουλγαρία

Οι Υπουργοί Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, ενέκριναν σήμερα την ένταξη της Κροατίας στο χώρο Σένγκεν, από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Αυτό ανακοίνωσε η Τσεχική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, με ανάρτηση της στο twitter, εκφράζοντας ικανοποίηση για το γεγονός ότι η ζώνη Σένγκεν διευρύνεται για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από μία δεκαετία.

