Ουκρανική επίθεση στην κατεχόμενη Μελιτόπολη

Ο ουκρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση το βράδυ του Σαββάτου στην κατεχόμενη Μελιτόπολη, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τη διορισμένη από τη Μόσχα διοίκηση και τον εξόριστο δήμαρχο της πόλης.

Οι φιλορωσικές αρχές ανέφεραν πως δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν από πυραυλική επίθεση στη Μελιτόπολη, ενώ ο εξόριστος δήμαρχος Ιβάν Φεντόροφ υποστήριξε ότι δεκάδες «εισβολείς» βρήκαν τον θάνατο.

Το πρακτορείο Reuters υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να επαληθεύσει τις συγκεκριμένες αναφορές.

«Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν δύο πυραύλους, αλλά τέσσερις πύραυλοι έπληξαν τους στόχους τους», δήλωσε στο Telegram ο Γεβγκένι Μπαλίτσκι, ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης του κατεχόμενου τμήματος της περιφέρειας Ζαπορίζια. Ανέφερε ότι πύραυλοι HIMARS έπληξαν χώρο εστίασης όπου υπήρχαν αρκετοί που δειπνούσαν.

Ένας άλλος αξιωματούχος της φιλορωσικής διοίκησης, ο Βλαντίμιρ Ρογκόφ, δημοσίευσε βίντεο με ένα κτίριο που είχε τυλιχθεί στις φλόγες, υποστηρίζοντας πως είναι από την ουκρανική επίθεση στη Μελιτόπολη.

Ο Φεντόροφ ανέφερε στο Telegram πως χτυπήθηκε μια εκκλησία την οποία οι Ρώσοι είχαν μετατρέψει σε χώρο συγκέντρωσης.

Τα συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης πυραύλων HIMARS θεωρούνται καθοριστικά στην αντεπίθεση που έχουν εξαπολύσει οι ουκρανικές δυνάμεις, πετυχαίνοντας με ακρίβεια θέσεις των ρώσων εισβολέων.

The first minutes after the arrival at the headquarters of the #Russian occupiers in occupied #Melitopol. pic.twitter.com/aoxYOVFxJl

— NEXTA (@nexta_tv) December 11, 2022