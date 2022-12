Ουάσιγκτον: Παρουσιάζεται έτοιμη να ανακοινώσει την αποστολή συστοιχιών Patriot στην Ουκρανία

Η κυβέρνηση Μπάιντεν βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης των σχεδίων για την αποστολή του αντιπυραυλικού αμυντικού συστήματος Patriot στην Ουκρανία, σημειώνει το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CNN επικαλούμενο ως πηγή τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, η επίμαχη ανακοίνωση θα μπορούσε μάλιστα να γίνει ακόμη και αυτήν την εβδομάδα.

Breaking: The Biden administration is finalizing plans to send the Patriot missile defense system to Ukraine that could be announced as soon as this week. Ukrainians will be trained to use them at a US Army base in Grafenwoehr, Germany, officials said. https://t.co/hF5VNDVYlo

— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) December 13, 2022