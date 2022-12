Η Σελήνη μάς καλεί ξανά – Πενήντα χρόνια από την επιστροφή του «Απόλλων 17»

Πριν από μισό αιώνα, οι αστροναύτες της NASA Γιουτζίν Σέρναν και Χάρισον Σμιτ αποχαιρέτησαν το φεγγάρι, γράφοντας «τέλος» στην ιστορία των επανδρωμένων αποστολών στον φυσικό μας δορυφόρο. Φέτος το «Αρτεμις 1» πραγματοποίησε τροχιές γύρω από τη Σελήνη και επέστρεψε απρόσκοπτα βουτώντας στον Ειρηνικό Ωκεανό στις 11 Δεκεμβρίου, την ίδια ημερομηνία, που πριν από 50 χρόνια, οι Σμιτ και Σέρναν βρέθηκαν για τελευταία φορά πάνω στη Σελήνη. Φωτ. NASA via The New York Times.