Βερολίνο: «Εξερράγη» τεράστιο ενυδρείο σε ξενοδοχείο

Απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν σε ξενοδοχείο στο Βερολίνο, όπου ένα τεράστιο ενυδρείο «εξερράγη» νωρίς σήμερα το πρωί.

Τουλάχιστον 100 πυροσβέστες έχουν σπεύσει στο σημείο. Σύμφωνα με τον ιστότοπο της εφημερίδας Bild, υπάρχουν τουλάχιστον δύο τραυματίες, ενώ είναι άγνωστο τι απέγιναν τα ψάρια που βρίσκονταν μέσα.

Άνθρωπος που έμενε στο ξενοδοχείο έγραψε στο Twitter ότι άκουσε έναν εκκωφαντικό θόρυβο τα ξημερώματα.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN

— Niklas Scheele (@niklas_scheele) December 16, 2022