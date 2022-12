Τουρκία: Ξαφνική επανεμφάνιση του πρώην ΥΠΟΙΚ δίπλα στον Ερντογάν

Ο Μεχμέτ Σιμσέκ ήταν επί σειρά ετών υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας και εν συνεχεία αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στο πλευρό του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Από το 2018 ωστόσο και έπειτα, εκείνος έδειχνε να έχει βγει εκτός των κεντρικών τουρκικών πολιτικών εξελίξεων.

Η επανεμφάνισή του τώρα, λίγους μήνες πριν από τις εκλογές του 2023, στο πλευρό του Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, δίνει τροφή σε σενάρια σχετικά με πιθανές αλλαγές στο μέτωπο του τουρκικού υπουργείου Οικονομικών και της τουρκικής νομισματικής πολιτικής, αν και πολλοί κρατούν μικρό καλάθι.

Former Turkish economy tsar Mehmet Şimşek makes an appearance with Erdogan at the opening ceremony of a natural gas depot in Istanbul pic.twitter.com/m3lPXvyf2g

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) December 16, 2022