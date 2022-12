Ρωσία: Υπό το βλέμμα του Πούτιν το χθεσινό σφυροκόπημα στην Ουκρανία

Σε μια κίνηση ιδιαίτερου συμβολισμού προέβη χθες, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς, όπως ανακοινώθηκε από τη Μόσχα, «ο πρόεδρος πέρασε ολόκληρη την ημέρα στο αρχηγείο των δυνάμεων», τη στιγμή που το ουκρανικό έδαφος αποτελούσε στόχο μαζικών βομβαρδισμών, σε μια από τις ισχυρότερες επιθέσεις από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Reuters, αντιαεροπορικός συναγερμός ήχησε εκ νέου σε όλη την ουκρανική επικράτεια το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Πούτιν πραγματοποίησε συγκεκριμένα «συνάντηση» με τη συμμετοχή του υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και του αρχηγού του επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων Βαλερί Γκερασίμοφ και είχε «ξεχωριστές συναντήσεις με τους διοικητές» διαφορετικών μονάδων του στρατού που συμμετέχουν στην επιχείρηση.

«Θα ήθελα να ακούσω τις προτάσεις σας για τις άμεσες και μεσοπρόθεσμες ενέργειές μας», δήλωσε ο Πούτιν, κατά τη συνάντηση, αποσπάσματα της οποίας μεταδόθηκαν σήμερα από τη ρωσική κρατική τηλεόραση.

President Putin reportedly visited the Russian Joint Forces headquarters yesterday, which included Shoigu, Gerasimov, and Surovikin. He said he would listen to the commanders for each operational direction. https://t.co/rhTmTUTkt5https://t.co/HUsM9Pvoka pic.twitter.com/k9pBzBqXFB

— Rob Lee (@RALee85) December 17, 2022