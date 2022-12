Έλον Μασκ: Έχασε την ψήφο του κοινού – Του ζητούν να εγκαταλείψει το τιμόνι του Twitter

Με 57,5% έναντι 42,5% οι χρήστες του Twitter ζητούν από τον Έλον Μασκ να εγκαταλείψει το τιμόνι του κοινωνικού δικτύου.

Ο Έλον Μασκ, ακολουθώντας την αγαπημένη του συνήθεια, ξεκίνησε μια δημοσκόπηση στο Twitter την Κυριακή, ρωτώντας τους χρήστες εάν θα πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του επικεφαλής της εταιρείας.

Η «κάλπη» έκλεισε μια ημέρα μετά, με τα αποτελέσματα να δείχνουν την «έξοδο» στον δισεκατομμυριούχο καθώς το 57,5% όσων πήραν μέρος στη δημοσκόπηση του ζητά να φύγει από την θέση του διευθύνοντος συμβούλου του Twitter ενώ αντιθέτως μόνο το 42,5% θέλει εκείνος να παραμείνει στο τιμόνι του κοινωνικού δικτύου.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022