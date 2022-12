NASA: Τίτλοι τέλους για το ρομποτικό σκάφος InSight στον Άρη (βίντεο)

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία (NASA) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έχασε κάθε επαφή με το ρομποτικό σκάφος InSight στον Άρη, ρίχνοντας ουσιαστικά τίτλους τέλους στην αποστολή του στον Κόκκινο Πλανήτη.

My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ

— NASA InSight (@NASAInSight) December 19, 2022