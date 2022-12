Washington Post: Τα τρία μοντέλα τερματισμού του πολέμου που συζητούν οι ΗΠΑ

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει τρία διαφορετικά μοντέλα για το πώς θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και κάθε ένα από τα μοντέλα αυτά έχει υποστηρικτές στην κυβέρνηση Μπάιντεν, γράφει η εφημερίδα Washington Post σε άρθρο της με θέμα τις συζητήσεις που γίνονται στον Λευκό Οίκο με φόντο την επίσκεψη στην Ουάσιγκτον του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Behind the smiles and handshakes — and a new $1.85 billion military aid package — the Ukrainian president and his advisers continue to push Washington for advanced weaponry that Biden is reluctant to provide. https://t.co/vCH4rOqAqm

— The Washington Post (@washingtonpost) December 22, 2022