Γαλλία: Ταραχές μεταξύ Κούρδων και αστυνομίας στο κέντρο του Παρισιού μετά τη φονική επίθεση

Αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει ένα πλήθος Κούρδων διαδηλωτών κοντά σε ένα κουρδικό πολιτιστικό κέντρο στο κέντρο του Παρισιού, μπροστά στο οποίο ένας άνδρας σκότωσε τρεις ανθρώπους σήμερα το μεσημέρι, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν το πλήθος έπεσε πάνω σε έναν κλοιό δυνάμεων ασφαλείας που προστάτευαν τον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν, ο οποίος έφτασε στο σημείο.

Οι δυνάμεις ασφαλείας εκτόξευσαν δακρυγόνα σε διαδηλωτές, οι οποίοι με τη σειρά τους πέταξαν αντικείμενα προς την κατεύθυνση τους, έκαψαν κάδους σκουπιδιών και έστησαν οδοφράγματα.

BREAKING: Protests are taking place at the scene of a shooting near a Kurdish community centre in Paris in which three people were fatally shot.

Read more here: https://t.co/I3dZzUNsvA

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/kTMTcfz8B6

— Sky News (@SkyNews) December 23, 2022