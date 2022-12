Πρωτοφανής χιονιάς στις ΗΠΑ: Ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών, απίστευτη καραμπόλα στο Οχάιο

Στην «κατάψυξη» έχουν μπει οι ΗΠΑ τα φετινά Χριστούγεννα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται πρωτοφανής χιονιάς, με τις θερμοκρασίες να έχουν πέσει πολύ κάτω από το μηδέν και τουλάχιστον 15 άτομα να έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους.

Tουλάχιστον τέσσερις από αυτούς τους ανθρώπους σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν σε απίστευτη καραμπόλα, με εμπλοκή 46 (!) οχημάτων, στην επαρχία Ίρι του Οχάιο.

Ο δρόμος Ohio Turnpike παραμένει κλειστός από το ένα ρεύμα, ενώ το άλλο ρεύμα άνοιξε 12 ώρες μετά τη σύγκρουση των οχημάτων. Οι αρχές προσπαθούν να απομακρύνουν τουλάχιστον 15 οχήματα από το σημείο υπό αντίξοες συνθήκες. Πούλμαν επιστρατεύτηκαν για να απομακρύνουν όσους εγκλωβίστηκαν στο σημείο.

Dramatic videos show the scene of a deadly pileup on the Ohio Turnpike that involved approximately 50 vehicles during snowy conditions.

One person died and multiple people were injured, Ohio Highway Patrol said. https://t.co/qbrkoZswJU pic.twitter.com/OvJQzKjV4w

— ABC News (@ABC) December 23, 2022