Λιβύη: Πιλότος των δυνάμεων του Χάφταρ αφέθηκε ελεύθερος σε ανταλλαγή αιχμαλώτων

Οι αρχές της Τρίπολης άφησαν ελεύθερο πιλότο των δυνάμεων του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης, του Χαλίφα Χάφταρ, έπειτα από τρία χρόνια —κρατείτο από το 2019—, στο πλαίσιο ανταλλαγής αιχμαλώτων των αντίπαλων πλευρών, μετέδωσαν χθες Δευτέρα λιβυκά ΜΜΕ.

Ο χειριστής, που αιχμαλωτίστηκε το 2019, εν μέσω της εφόδου των δυνάμεών του που διέταξε ο στρατάρχης Χάφταρ με σκοπό να καταληφθεί η Τρίπολη, ανταλλάχθηκε με περίπου δεκαπέντε αιχμαλώτους της άλλης πλευράς, κατά πληροφορίες λιβυκών μέσων ενημέρωσης, που επικαλέστηκαν κυβερνητικές και στρατιωτικές πηγές.

Η ανταλλαγή έγινε στην ας Σουάριφ, μικρή κοινότητα στην περιφέρεια Τζούφρα, στην κεντρική Λιβύη, ζώνη που ελέγχουν οι δυνάμεις του Χαλίφα Χάφταρ.

Οπτικό υλικό που εικονίζει τον πιλότο, με μακριά γενειάδα, τουνίκ και παραδοσιακό λιβυκό γιλέκο, κυκλοφόρησαν χθες σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Haftar-affiliated pilot Amer Al-Jagam has been released in swap deal https://t.co/3LjGYsusnx

— The Libya Observer (@Lyobserver) December 26, 2022