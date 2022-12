Μπορέλ για Κόσοβο: Η διπλωματία επικράτησε στην αποκλιμάκωση των εντάσεων

«Η διπλωματία επικράτησε στην αποκλιμάκωση των εντάσεων στο βόρειο Κόσοβο» αναφέρει με ανάρτησή του στο Twitter ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε., Ζοζέπ Μπορέλ, σημειώνοντας ότι «η βία δεν μπορεί ποτέ να είναι λύση».

Diplomacy prevailed in de-escalating tensions in north Kosovo. Violence can never be a solution.

Welcome responsible leadership of President Vučić & Prime Minister Kurti.

Great EU, US & @NATO_KFOR teamwork. Thanks to all involved!

We now need urgent progress in the Dialogue.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 29, 2022