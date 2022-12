Ισραήλ: Η κυβέρνηση Νετανιάχου έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή

Η νέα ισραηλινή κυβέρνηση υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου εξασφάλισε την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής πριν από την επίσημη ορκωμοσία της που ακολούθησε σήμερα.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου έλαβε, πιο συγκεκριμένα, 63 από τις 120 ψήφους στην Κνεσέτ.

Τον Έλι Κοέν (Eli Cohen) για τον διορισμό του στη θέση του υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, συγχαίρει από την πλευρά του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο Twitter.

Congratulations to Eli Cohen on his appointment as #Israel Foreign Minister. 🇬🇷 looks forward to continue working together with 🇮🇱so as to further strengthen our bilateral strategic relationship pic.twitter.com/3FVjTJOrH0

