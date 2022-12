Ουκρανία: Νέες ρωσικές επιθέσεις με drones – «καμικάζι»

Επιθέσεις με 16 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα «καμικάζι» εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου, μία ημέρα αφού η Μόσχα εκτόξευσε δεκάδες πυραύλους στη μεγαλύτερη ως τώρα επιδρομή της εναντίον κρίσιμης σημασίας ουκρανικών υποδομών.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε πως και τα 16 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, για τα οποία διευκρίνισε πως εστάλησαν από τα νοτιοανατολικά και από το βορρά, καταστράφηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε μέσω του καναλιού του στην εφαρμογή Telegram πως επτά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν στόχο την πρωτεύουσα και πως πέντε καταστράφηκαν μέσα στα όρια της πόλης, ενώ δύο πριν φθάσουν στο Κίεβο.

Ένα διοικητικό κτίριο στην πόλη καταστράφηκε εν μέρει, σύμφωνα με τον Σέρχι Πόπκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, ο οποίος δήλωσε επίσης πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Η Ρωσία έχει εξαπολύσει από τα μέσα Οκτωβρίου εναντίον της Ουκρανίας πολυάριθμα κύματα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροπλάνα και πυραύλους, προκαλώντας μεγάλες ζημιές στην ενεργειακή υποδομή της και υποχρεώνοντας τις ουκρανικές αρχές να προβαίνουν σε σχεδιασμένες και έκτακτες διακοπές της ηλεκτροδότησης.

15.000 οι αγνοούμενοι του πολέμου

Περίπου 15.000 άνθρωποι, τόσο στρατιωτικοί όσο και πολίτες, χαρακτηρίζονται επισήμως αγνοούμενοι αφότου άρχισε η εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην επικράτεια της Ουκρανίας την 24η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την Αλιόνα Βερμπίτσκα, σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας αρμόδια για τα δικαιώματα των στρατιωτών.

«Η Ρωσία έχει επιβεβαιώσει (σ.σ. πως κρατά) 3.392 αιχμαλώτους πολέμου, όμως στην Ουκρανία κάπου 15.000 άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι, ανάμεσά τους πολλοί άμαχοι», είπε η κ. Βερμπίτσκα στον γερμανικό όμιλο μέσων ενημέρωσης RND («Redaktionsnetzwerk Deutschland»).

Η τύχη των ανθρώπων αυτών παραμένει εντελώς αβέβαιη, σύμφωνα με την ίδια. «Δεν γνωρίζουμε τι τους συνέβη. Είναι και αυτοί αιχμάλωτοι πολέμου της Ρωσίας, μεταφέρθηκαν από κατεχόμενα εδάφη αλλού, έχουν σκοτωθεί εδώ και καιρό;»

Η αβεβαιότητα είναι αβάστακτη για τις οικογένειες των ανθρώπων αυτών, πρόσθεσε η κ. Βερμπίτσκα, στις αρμοδιότητες της οποίας συγκαταλέγεται η συμβολή στις προσπάθειες εντοπισμού των εξαφανισθέντων.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν καταγγείλει επανειλημμένα ότι ολόκληρες οικογένειες εκτοπίζονται από κατεχόμενα εδάφη στη Ρωσία.

Το ΝΑΤΟ ζητεί να σταλούν περισσότερα όπλα

Στο μεταξύ, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού Γενς Στόλτενμπεργκ κάλεσε χθες Πέμπτη να αυξηθούν οι παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία. «Μπορεί να ακούγεται παράδοξο, αλλά η στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία είναι ο ταχύτερος δρόμος προς την ειρήνη», δήλωσε ο Νορβηγός κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Γερμανικό Πρακτορείο.

Για τον ΓΓ του NATO, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει να πειστεί πως δεν μπορεί να επιτύχει τον στόχο να θέσει υπό τον έλεγχό του την Ουκρανία. Κατόπιν, επιχειρηματολόγησε ο κ. Στόλτενμπεργκ, μπορεί να υπάρξει «ειρηνική επίλυση μέσω διαπραγματεύσεων που θα εγγυάται πως η Ουκρανία θα επικρατήσει ως ανεξάρτητο δημοκρατικό κράτος».

Για τον επικεφαλής του NATO, οι πρόσφατες επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον στρατιωτικών στόχων στη Ρωσία είναι απόλυτα νόμιμες. «Κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας», είπε.

Οι ουκρανικές επιχειρήσεις πρέπει να ιδωθούν εντός του πλαισίου τους, εξήγησε, αναφερόμενος στα μαζικά ρωσικά πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών ώστε να διακοπεί η λειτουργία των δικτύων ηλεκτροδότησης, θέρμανσης και ύδρευσης εν μέσω χειμώνα.

Για το εάν θα εγκριθεί η αποστολή στην Ουκρανία πυραύλων μέσου βεληνεκούς, ο κ. Στόλτενμπεργκ είπε πως βρίσκεται σε εξέλιξη «διάλογος μεταξύ των συμμάχων και με την Ουκρανία για τα συγκεκριμένα συστήματα».

Θύμισε πως έχουν δοθεί στην Ουκρανία οπλικά συστήματα που έχουν μακρό βεληνεκές, όπως εκτοξευτήρες πολλαπλών πυραύλων HIMARS, πυροβόλα και UAVs.

Οι ουκρανικές δυνάμεις προελαύνουν κοντά στην Κρεμνίνα

Ενώ για εβδομάδες επικρατούσε μάλλον αδιέξοδο στα μέτωπα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε χθες πως οι δυνάμεις του προέλασαν προς τη στρατηγικής σημασίας πόλη Κρεμνίνα, στην περιφέρεια Λουγκάνσκ (ανατολικά).

Η πόλη, υπό την κατοχή του ρωσικού στρατού, θεωρείται πύλη που οδηγεί στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα Σεβεροντονιέτσκ και Λισιτσάνσκ.

Η ανάκτηση της πόλης θα επέτρεπε στα ουκρανικά στρατεύματα να κινηθούν προς τη Σταρομπίλσκ, διαμετακομιστικό κόμβο μέσω του οποίου ανεφοδιάζονται μονάδες του ρωσικού στρατού στη βορειοανατολική Ουκρανία.

«Οι στρατιώτες μας συνεχίζουν τις επιθετικές επιχειρήσεις τους στην περιοχή της πόλης Κρεμνίνα» και αυτή την εβδομάδα «προήλασαν 2,5 χιλιόμετρα» προς την κατεύθυνσή της, ανέφερε ο ταξίαρχος Ολεξίι Χρόμοφ.

Το αμερικανικό Institute for the Study of War (ISW, «Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου») ανέφερε νωρίτερα ότι ο ρωσικός στρατός συγκεντρώνει δυνάμεις στην περιφέρεια Λουγκάνσκ κι ετοιμάζεται για μεγάλη μάχη.

Ο στρατιωτικός κυβερνήτης της Λουγκάνσκ, ο Σερχίι Χαϊντάι, έκανε επίσης λόγο μέσω Telegram για συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων και σφοδρές μάχες γύρω από την Κρεμνίνα.

Στη νότια ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν ουκρανικό UAV κοντά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Ένγκελς 2, βάση στρατηγικών βομβαρδιστικών, σύμφωνα με τις αρχές. Η βάση αυτή, βαθιά στη Ρωσία, υπέστη δύο επιθέσεις τον Δεκέμβριο.

Με πληροφορίες από REUTERS, DPA, ΑΠΕ-ΜΠΕ

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr