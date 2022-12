Το 2023 ήρθε πρώτο στη Νέα Ζηλανδία – Η θεαματική υποδοχή

Η Νέα Ζηλανδία έγινε η πρώτη χώρα που άφησε πίσω της το 2022 και υποδέχθηκε θεαματικά το 2023.

Με σόου από φώτα πάνω από τη γέφυρα του Ώκλαντ και πυροτεχνήματα, όσοι βρίσκονταν στο σημείο αντάλλαξαν ευχές για τη νέα χρονιά.

#WATCH | People in New Zealand cheerfully welcome New Year 2023 amid fireworks & light show. Visuals from Auckland.#NewYear2023

(Source: Reuters) pic.twitter.com/mgy1By4mmA

— ANI (@ANI) December 31, 2022