Ε.Ε.: «Ναι» στα υποχρεωτικά τεστ για ταξιδιώτες από την Κίνα

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας της Ε.Ε. για τον κορωνοϊό.

Η πλειοψηφία των κρατών-μελών τάχθηκε υπέρ της υποχρεωτικής διενέργειας τεστ για τους ταξιδιώτες πριν από την αναχώρησή τους από την Κίνα προς την Ε.Ε., ενώ τονίστηκε η ανάγκη για κοινή προσέγγιση στη λήψη μέτρων.

«Η ενότητα της Ε.Ε. παραμένει το ισχυρότερο εργαλείο μας κατά της Covid» τονίζει με ανάρτησή της στο Twitter η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου επισημαίνοντας τα εξής:

«Σήμερα η Επιτροπή Ασφάλειας Υγείας της Ε.Ε. συνέκλινε σε δράση που περιλαμβάνει:

– Τεστ πριν από την αναχώρηση για ταξιδιώτες από την Κίνα

– Ενίσχυση της παρακολούθησης των λυμάτων

– Αυξημένη εσωτερική επιτήρηση

Η συζήτηση συνεχίζεται αύριο στην IPCR (μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων)».

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 3, 2023