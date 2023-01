Ουκρανία: Ο Ερντογάν πρότεινε στον Ζελένσκι μεσολαβητικό ρόλο για την επίτευξη ειρήνης

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε μαζί του, ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο για να εξασφαλίσει μια διαρκή ειρήνη μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Μια ανακοίνωση από το γραφείο του Ερντογάν ανέφερε ότι η Τουρκία προσέφερε επίσης διπλωματική υποστήριξη όσον αφορά τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια. Η Τουρκία είχε ενεργήσει στο παρελθόν ως διαμεσολαβητής μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη για την κατάρτιση μιας συμφωνίας που επέτρεπε τις εξαγωγές σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια.

Ο Ουκρανός πρόεδρος και ο Τούρκος ομόλογός του, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας που είχαν σήμερα μίλησαν για την συνεργασία σε ζητήματα ασφαλείας σχετικά με τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, για ανταλλαγή αιχμαλώτων και για την συμφωνία για τα σιτηρά. Αυτό αναφέρει ο Ζελένσκι στο Twitter.

Spoke with 🇹🇷 President @RTErdogan. Discussed security cooperation, in particular ZNPP, there should be no invaders there, the exchange of prisoners of war, the grain agreement development. Glad to hear that 🇹🇷 is ready to participate in the implementation of our #PeaceFormula.

