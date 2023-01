Η Βρετανία στέλνει άρματα μάχης Challenger 2 στην Ουκρανία

Τη διαβεβαίωση ότι το Λονδίνο επιθυμεί να στείλει άρματα μάχης του βρετανικού στρατού στην Ουκρανία, μαζί με πρόσθετη υποστήριξη πυροβολικού, εξέφρασε ο Ρίσι Σούνακ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη να αδράξουν αυτή τη στιγμή με μια επιτάχυνση της παγκόσμιας στρατιωτικής και διπλωματικής υποστήριξης στην Ουκρανία», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του Σούνακ.

Και πρόσθεσε: «Ο πρωθυπουργός σκιαγράφησε την επιδίωξη του Ηνωμένου Βασιλείου να εντείνει την υποστήριξή μας στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής αρμάτων μάχης Challenger 2 και πρόσθετων συστημάτων πυροβολικού».

Δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Βρετανία βρισκόταν σε συζητήσεις με την Ουκρανία για να παραδώσει τα Challengers, το κύριο άρμα μάχης του βρετανικού στρατού, για να βοηθήσει τη χώρα να πολεμήσει τις ρωσικές δυνάμεις εισβολής.

Ωστόσο, η βρετανική κυβέρνηση είχε επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

«Ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος Ζελένσκι καλωσόρισαν άλλες διεθνείς δεσμεύσεις σε αυτό το πνεύμα, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς της Πολωνίας να παράσχει μια ίλη αρμάτων μάχης Leopard», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Σούνακ.

Και κατέληξε: «Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι ο ίδιος και ολόκληρη η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα εργαστούν εντατικά με τους διεθνείς εταίρους για να παράσχουν γρήγορα το είδος της υποστήριξης που θα επιτρέψει στην Ουκρανία να προωθήσει την πλεονεκτική της θέση, να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο και να εξασφαλίσει μια διαρκή ειρήνη».

«Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ, τον ευχαρίστησα για τη λήψη αποφάσεων που όχι μόνο μας ενισχύουν στο πεδίο της μάχης, αλλά στέλνουν και το σωστό μήνυμα στους εταίρους μας», έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter.

Always strong support of the UK is now impenetrable and ready for challenges. In a conversation with the Prime Minister, @RishiSunak, I thanked for the decisions that will not only strengthen us on the battlefield, but also send the right signal to other partners.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2023