Oυκρανία: Ρωσικό «σφυροκόπημα» σε όλη τη χώρα – Χτυπήθηκε πολυκατοικία στο Ντνίπρο

Σε εξέλιξη βρίσκεται σήμερα ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας, με τις προειδοποιητικές σειρήνες να ηχούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ρωσικοί πύραυλοι πλήττουν υποδομές ζωτικής σημασίας στις ουκρανικές επαρχίες Χάρκοβο και Λβιβ στο ανατολικό και δυτικό τμήμα της χώρας αντίστοιχα, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Μικολάιβ, Βιτάλι Κιμ, δήλωσε ότι ρωσικοί πύραυλοι έχουν ήδη εντοπιστεί να πετούν στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας και ότι τα συστήματα αεράμυνας είναι σε λειτουργία.

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 27 τραυματίστηκαν – μεταξύ των οποίων έξι παιδιά – από ρωσική πυραυλική επίθεση σε μια πολυκατοικία στην πόλη Ντνίπρο στην κεντροανατολική Ουκρανία, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Βαλεντίν Ρεζνισένκο, σε νεότερο απολογισμό των θυμάτων της επίθεσης.

«Είκοσι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ανάμεσά τους είναι έξι παιδιά. Όλοι νοσηλεύονται σε νοσοκομείο», είπε.

Dnipro now. Ukraine needs ATACMS and F16. pic.twitter.com/l9JAFjE5PN

— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) January 14, 2023